В Москве ушла из жизни профессор Московской консерватории Майя Глезарова. Она принимала участие в воспитании многих знаменитых отечественных скрипачей. Об этом сообщается на сайте вуза.

Педагога похоронят на Хованском кладбище столицы 19 июля.

Глезарова родилась в Москве 10 декабря 1924 года, закончила музыкальное училище и консерваторию и осталась преподавать.

Она преподавала у таких выдающихся музыкантов, как Владимир Спиваков, Михаил Копельман, Татьяна Самуил, Иван Почекин, Артур Гирский. Кроме того, она была членом жюри всесоюзных и международных конкурсов скрипачей.