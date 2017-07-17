Крупные члены Ассоциации российских банков (АРБ) заявили о выходе в целях создания нового профессионального объединения. Руководитель ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков в комментарии «Газете.ру» сообщил, что не исключено слияние двух банковских объединений.

По мнению Аксакова, учитывая тот факт, что Центробанк стал мегарегулятором, уместно объединить бюджеты двух ассоциаций, сократить издержки и выработать единую позицию. При этом он подчеркнул, что самостоятельно не будет вносить данное предложение. «Это не мне решать, а банковскому сообществу, форсировать события я не намерен. Мне работы хватает сейчас, львиная доля моего времени уходит на законотворческую деятельность, а ассоциация «Россия» помогает мне в ней», - пояснил Аксаков.

Ранее крупнейшие банки - Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ФК «Открытие» - заявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Свое решение они объяснили несогласием с позицией ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора.