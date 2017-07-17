Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер не стал комментировать тему российской дипломатической собственности в США. Он подчеркнул, что данный вопрос находится в компетенции американского госсекретаря Рекса Тиллерсона.

«Я бы адресовал вас в Госдепартамент. В нашей стране сейчас госсекретарь занимается этим вопросом», — заявил Спайсер журналистам на брифинге.

Кроме того, Спайсер не смог ответить на вопрос представителей прессы о том, поднимался ли вопрос дипломатической собственности РФ во время беседы президентов США и России Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

«Я не уверен, что они это обсуждали», — добавил официальный представитель Белого дома.