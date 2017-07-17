Мэр Лондона Садик Хан готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если представится возможность.

«Если вы думаете, что невозможно быть мусульманином и сторонником западных ценностей, я с радостью готов переубедить вас, будь вы репортером CNN или Дональдом Трампом», — цитирует «Газета.ру» слова британского чиновника со ссылкой на CNN.

Как отметил глава британской столицы, визиты на высшем уровне отличаются от обыкновенных визитов, и тем не менее он не рекомендовал бы правительству Соединенного Королевства оказывать американскому президенту какие-либо особые почести.

Ранее СМИ сообщали, что официальный визит Трампа в Британию может быть отложен на 2018 год. В качестве одной из причин назывались возможные протесты недовольных политикой лидера США.