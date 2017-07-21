У 49% современных детей к третьему классу ухудшается зрение, хотя еще в прошлом десятилетии такие проблемы наблюдались лишь у каждого четвертого третьеклассника. Таковы данные исследования, которое провели специалисты «Национального научно-практического центра здоровья детей» Минздрава РФ. Эту тенденцию эксперты объясняют интенсивным использованием гаджетов не только дома, но и в ходе учебного процесса.

В результате многолетних наблюдений за московскими школьниками врачи установили, что уровни распространенности миопии слабой степени у первоклассников в 2005-м и в 2014 году были одинаковыми. Но начиная со второго класса, у современных школьников резко возрастает распространенность этого дефекта зрения. Если в прошлом десятилетии близорукость выявили у 25% наблюдаемых третьеклассников, то в этом — у 49%.

Заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ Ирина Рапопорт рассказала «Известиям», что обследование детей проводилось одними и теми же специалистами по одной методике. С 2005 по 2007 год (I группа) и с 2014 по 2016 год (II группа) врачи наблюдали учеников начальных классов. Всего в исследовании участвовало около 300 человек.

— Несмотря на небольшую численность групп, очевидна тенденция роста нарушений зрения среди школьников, — отметила специалист.

По данным исследования, распространенность близорукости слабой степени среди мальчиков и девочек в конце первого учебного года в обеих группах была примерно одинаковой и составляла около 22% от всего количества наблюдаемых учеников. Однако к концу учебного года среди второклассников частота миопии во II группе оказалась значительно выше, чем в I группе (41,4% против 23,0%). Распространенность миопии продолжала увеличиваться и у третьеклассников II группы и практически в два раза превысила показатели их сверстников I группы (49% против 25%).

Такую динамику ученые объясняют тем, что дети год от года всё больше пользуются различными гаджетами. При этом жидкокристаллические экраны внедряются и в образовательный процесс. Галина Мейчик, директор Центра метапредметной подготовки и конвергентных программ Московского института открытого образования, в котором школьные педагоги, в частности, могут получить знания и о том, как использовать IT в учебном процессе, рассказала «Известиям», что широкое распространение такие технологии обучения получили около пяти лет назад. По действующим санитарным правилам и нормам, учитель может использовать в работе интерактивные доски, планшеты и ноутбуки не больше 20 из 45 минут урока. По мнению эксперта, учителя это правило соблюдают. Но дома дети активно пользуются гаджетами.

Исследователи НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков также отметили, что среди девочек распространенность нарушений зрения выросла значительно больше, чем среди мальчиков. У третьеклассниц I группы частота выявления миопии составила 23,8%, а у их сверстниц II группы — 54,5%. Среди мальчиков картина немного другая: 26,8% против 43,7%.

— Сложно объяснить, с чем связаны различия в нарушениях зрения среди мальчиков и девочек. Можно лишь предположить, что дело в биологических процессах, у девочек раньше начинается препубертатный период, — сказала Ирина Рапопорт.

По ее словам, способ сохранить детям зрение существует. Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Альфред Цамерян, принимавший участие в исследовании НИИ, разработал концепцию кабинета охраны зрения. С помощью нехитрых оптико-физиологических методов можно снять спазм аккомодации (нарушение работы глазной мышцы) и улучшить кровоснабжение мышц глаза и тем самым снизить риск появления и, в определенной степени, остановить развитие близорукости у детей. Такой кабинет уже существует в одной из гимназий в подмосковном Долгопрудном. Однако большинство общеобразовательных школ страны организовать такие кабинеты не могут.

— Оптико-физиологические методы коррекции зрения несложные и недорогие. Но чтобы их внедрить, школа должна иметь лицензию на медицинскую деятельность и специально подготовленного среднего медицинского работника. А получить лицензию очень сложно, — сказала Ирина Рапопорт.

Иван Осокин, заведующий детским офтальмологическим отделением стационара научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, рассказал «Известиям», что нагрузка на глаза в раннем возрасте способствует развитию близорукости.

— Среди детей, которые много читают, всегда было больше очкариков, чем среди тех, кто по двору банку гоняет. Но играть на компьютере или телефоне любят все. Из-за роста доступности различных девайсов всё больше детей зарабатывают «минус», — сказал врач.