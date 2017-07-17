Россия выражает поддержку предложению Генассамблеи ООН об утверждении 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова возглавляет российскую делегацию на открывшейся в понедельник в Женеве 40-й сессии Комиссии Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius, Пищевой Кодекс).

Как сообщила Попова, в начале июля предложение об учреждении Всемирного дня безопасности пищевых продуктов было одобрено Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Если это решение будет одобрено в Женеве, то его направят на рассмотрение генсеку ООН Антониу Гутерришу, затем оно может быть рассмотрено и ГА ООН.

«Это предложение направлено на привлечение внимания общественности во всех станах к крайне важной проблеме. Россия эту инициативу поддерживала и поддерживает. Вопрос состоит в том, чтобы обеспечить безопасность продуктов и таким образом защитить здоровье человека от инфекционных и неинфекционных заболеваний», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, Россия жестко отстаивает свою позицию на площадке Кодекса Алиментариус и считает этот формат очень важным для обсуждения темы мировой продовольственной безопасности. По словам Поповой, России удалось настоять на более низком содержании химикатов в продуктах питания, чем тот уровень, который принят, например, в ВТО. По ее словам, жесткие нормы в пищевой сфере позволяют эффективно защищать население России от антибиотиков в продуктах, а также микроорганизмов, таких, как листерии.

Попова рассказала также, что Россия в настоящее время эффективно борется с ввозом в страну продукции, не соответствующей нормам безопасности.