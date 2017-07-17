Власти США сняли запрет на провоз в качестве ручной клади крупной электроники для пассажиров, прибывающих в Штаты рейсами национальной авиакомпании Саудовской Аравии — последней страны, с которой снято данное ограничение. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя минтранса США.

Ограничение на провоз крупной электронной техники в ручной клади было введено американской стороной 21 марта текущего года в отношении 10 крупных международных аэропортов. В список вошли Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция.