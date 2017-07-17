В Венесуэле оппозиция объявила о всеобщей суточной забастовке против политики президента Николаса Мадуро.

Как сообщил заместитель председателя Национальной ассамблеи Фредди Гевара, она состоится в четверг, 20 июля.

Накануне в Венесуэле прошел так называемый «народный референдум». Он не имел официального статуса, однако в нем приняли участие 7,2 млн человек.

Подавляющее большинство проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро для подготовки изменений в конституцию.