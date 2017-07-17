Шествие сторонников вооруженной группы, которая год назад захватила здание патрульно-постовой службы в Ереване, прошло в столице Армении без инцидентов.

Участники акции прошли по центральным улицам Еревана, после чего провели короткий митинг на Площади Свободы, передает «РИА Новости».

Ровно год назад, 17 июля 2016 года, более 30 вооруженных человек захватили здание ППС с требованием отправить президента Армении Сержа Саргсяна в отставку. Кроме того, захватчики потребовали освободить из-под ареста лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В результате инцидента пострадали 46 человек, 26 из которых являлись сотрудниками полиции Армении, еще трое — были убиты.