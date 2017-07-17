Генеральная прокуратура Украины сообщила, что следственные органы Автономной республики Крым (находящаяся на украинской территории прокуратура АРК) возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителя республиканской государственной исполнительной службы, которого обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Материалы для возбуждения дела подготовило главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ). В настоящее время в рамках уголовного производства проводится досудебное расследование, а сведения по делу внесены в единый реестр досудебных расследований.

В материалах прокуратуры говорится, что крымский чиновник «своими действиями способствовал изменению территориальной целостности и неприкосновенности украинского государства» (речь идет о сотруднике государственной исполнительной службы, который в феврале 2014 года «перешел на сторону врага» и принял присягу в качестве судебного пристава РФ).

Впоследствии, как указано в материалах украинской генпрокуратуры, экс-главу республиканской государственной исполнительной службы АРК назначили исполняющим обязанности заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ по Республике Крым (она в документах именуется «нелегитимным государственным образованием»).