Более половины жителей США не одобряют деятельность нынешнего президента США Дональда Трампа. По данным опроса, проведенного агентством Bloomberg, лишь две пятых респондентов одобряют работу, которую выполняет Трамп на посту главы американской администрации.

В то же время 56% американцев относятся к нему отрицательно. Это на 12% больше, чем в декабре прошлого года.

Больше 60% респондентов в ответ на вопрос о правильности политики Трампа заявили, что страна «находится на ложном пути».

Однако респонденты отметили положительные результаты в создании дополнительных рабочих мест и выстраивании торговых связей с другими странами.

39% опрошенных считают успешной деятельность Трампа в сфере борьбы с иммиграцией и 28% — в области здравоохранения.