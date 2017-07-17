ООН может потребоваться до $450 млн на содержание жителей иракского Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде, если люди будут оставаться за пределами города три месяца, потребуется $182 млн, шесть месяцев — $182 млн, девять — $450 млн.

мосул1 Операция по освобождению иракского города, который около трех лет занимали террористы, началась в октябре прошлого года Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjan мосул2 Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полном освобождении Мосула Фото: REUTERS мосул3 В операции по освобождению Мосула принимали участие подразделения армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев Фото: REUTERS/Ahmed Saad мосул4 До последнего момента боевики оказывали упорное сопротивление иракским войскам Фото: REUTERS/Khalid al Mousily мосул5 Во время празднования освобождения города на улицы вышли сотни местных жителей Фото: REUTERS мосул6 По подсчетам ООН, на восстановление инфраструктуры разрушенного города потребуется около $1 млрд Фото: REUTERS/Khalid al Mousily мосул7 Около 1 млн жителей Мосула за годы оккупации покинули свои дома Фото: Global Look Press/Xinhua мосул8 Битва за Мосул считается одним из самых масштабных военных сражениий с 2003 года Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Ранее представители гуманитарных агентств ООН оценивали план гуманитарного реагирования по Ираку на год в $985 млн. При этом на сегодняшний день получено $440 млн.