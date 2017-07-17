ООН потребуется до $450 млн на содержание жителей Мосула
ООН может потребоваться до $450 млн на содержание жителей иракского Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Как сообщила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде, если люди будут оставаться за пределами города три месяца, потребуется $182 млн, шесть месяцев — $182 млн, девять — $450 млн.
Операция по освобождению иракского города, который около трех лет занимали террористы, началась в октябре прошлого года
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полном освобождении Мосула
В операции по освобождению Мосула принимали участие подразделения армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев
До последнего момента боевики оказывали упорное сопротивление иракским войскам
Во время празднования освобождения города на улицы вышли сотни местных жителей
По подсчетам ООН, на восстановление инфраструктуры разрушенного города потребуется около $1 млрд
Около 1 млн жителей Мосула за годы оккупации покинули свои дома
Битва за Мосул считается одним из самых масштабных военных сражениий с 2003 года
Ранее представители гуманитарных агентств ООН оценивали план гуманитарного реагирования по Ираку на год в $985 млн. При этом на сегодняшний день получено $440 млн.