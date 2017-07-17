После ДТП в центре Вашингтона, где автомобиль протаранил полицейское заграждение, стражи порядка перекрыли дороги в районе конгресса США.

Полиция Капитолия сообщает, что в результате инцидента пострадали полицейский и водитель автомобиля. Правоохранители проводят обыск машины.

«Дороги в районе Капитолия были перекрыты после того, как автомобиль врезался в ограждение у библиотеки конгресса», — сказано в сообщении полиции Капитолия.

Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством США. В ее задачи входит охрана конгресса и обеспечение его безопасности.