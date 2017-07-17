Женская сборная России по футболу обыграла команду Италии в своем первом матче на чемпионате Европы в Нидерландах.

Стартовый матч для россиянок завершился со счетом 2:1 в их пользу. В составе сборной России голами отметились Елена Данилова на 9-й минуте встречи и Елена Морозова на 26-й минуте. Итальянки смогли отыграть всего один мяч на 88-й минуте игры усилиями Иларии Мауро.

Россиянки, таким образом, впервые выиграли матч в финальной стадии чемпионатов Европы. Из предыдущих 12 матчей девять сборная России проиграла и трижды сыграла вничью.

В группе B на ЧЕ выступают также команды Германии и Швеции. Во втором туре сборная России 21 июля сыграет со шведками, а итальянки встретятся с немками. ЧЕ по футболу завершится 6 августа.