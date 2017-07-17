Вице-премьер РФ Ольга Голодец обсудила с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно проведение в 2018-м перекрестного Года России и Японии.

Как сообщается на сайте правительства РФ, в программу предлагается включить гастроли Мариинского театра, Неделю российского кино, выставки Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина, концерты Филармонии им. Д.Д. Шостаковича, постановки БДТ им. Г.А. Товстоногова и программу «Росгосцирка».

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере образования и совместные исследования в области создания портативных систем диагностики инфекционных заболеваний.