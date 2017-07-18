В минувшие выходные сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД покинули обжитые кабинеты и в срочном порядке переехали в главное здание Министерства внутренних дел. Одновременно с этим в региональных подразделениях по противодействию экстремизму и в центральном аппарате ведомства проходят существенные сокращения. По мнению источников iz.ru, одним только переездом и уменьшением штатного расписания дело не ограничится и в ближайшее время произойдет реформирование ГУПЭ.

Борцы с экстремизмом уже много лет квартировали на Садовой-Спасской улице, 1/2, что рядом с Сухаревской площадью. До них в этом здании располагался знаменитый ГУБОП — Главное управление по борьбе с организованной преступностью. После его упразднения в здании появились новые жильцы, но некоторые сотрудники ГУБОПа даже кабинеты не поменяли, только в их личных делах появились записи о принадлежности к другому подразделению. Сменить привычные рабочие места на новые, к слову, пришлось не только сотрудникам ГУПЭ, но и оперативникам Главного управления собственной безопасности (ГУСБ), которому досталось здание на Садовой-Спасской, а также Управлению по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации (УОС). Этот факт iz.ru подтвердили в пресс-службе ведомства, уточнив, что само УОС в ближайшее время займет место ГУСБ на улице Станиславского. Слухи о том, что борцов с экстремизмом будут выселять из собственного здания, гуляли по коридорам МВД уже несколько месяцев. Поговаривали и о том, что оперативно-разыскную деятельность в части противодействия экстремизму и терроризму передадут Росгвардии. Как только это произойдет, начнется фактическое дублирование функций двумя ведомствами, а в таком случае реформа ГУПЭ неизбежна.

По информации источников iz.ru, одновременно с переездом центрального подразделения по борьбе с экстремизмом в региональных управлениях ведомства происходят сокращения. В УПЭ Главного управления МВД по Москве, например, 11 неиспользованных ставок передали в Московский уголовный розыск. Похожая картина происходит и в других регионах, свободные ставки передают в другие оперативные подразделения. В Главное управление по противодействию экстремизму при этом на работу никого не берут. По мнению самих сотрудников ГУПЭ, оба эти факта говорят о том, что в МВД подстраховываются на случай поглощения антиэкстремистского подразделения Росгвардией. Именно с этим якобы связано решение переселить на Садовую-Спасскую ГУСБ, чтобы избежать передачи оперативной службы в другое ведомство вместе со зданием. Официально в МВД информацию об изменениях, происходящих в ГУПЭ, не комментируют. Однако, по мнению экспертов, реформа ведомства вполне логична. Бывший руководитель пресс-службы МВД РФ Олег Ельников отмечает, что для этого придется лишь преодолеть юридические проблемы.

— Росгвардия получит право вести оперативно-разыскную деятельность (ОРД), которым сейчас не наделена, — пояснил iz.ru Олег Ельников.

— Возможность предоставления ей такого права обсуждалась еще при образовании спецслужбы. Тем не менее в законе возможность иметь собственную агентуру и вести оперативно-разыскные мероприятия для Росгвардии не предусмотрена. По словам Ельникова, в своей работе Росгвардии приходится ориентироваться на те данные, которые добывает ГУПЭ. Это касается, например, уличных акций. После образования национальной гвардии, все отряды ОМОНа, которые и призваны противостоять уличным беспорядкам, перешли в новое ведомство. Оперативная же составляющая осталась в структуре МВД. Это противоречие мешает эффективной борьбе с провокаторами, их быстрому выявлению и нейтрализации в ходе беспорядков.

Специалисты также отмечают, что в случае предоставления Росгвардии возможности заниматься оперативно-разыскной деятельностью неизбежны новые трудности. Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, работавший также на ключевых должностях в МВД России, считает, что для эффективной борьбы с экстремизмом службе войск национальной гвардии мало одного оперативно-разыскного управления.

— Мы должны исходить из того, что Росгвардия, помимо самого управления по борьбе с экстремизмом, должна быть обеспечена огромным инструментарием обслуживающих подразделений, что, в общем-то, практически исключено. Либо оно будет пользоваться «услугами» ФСБ, МВД — я имею в виду прослушку, технические средства, наружное наблюдение и прочее, — говорит генерал-майор Михайлов.

По словам Михайлова, существует и другая проблема. МВД после передачи ОМОНа и СОБРа в Росгвардию стало испытывать трудности при повседневном обеспечении силовой поддержкой в ходе всевозможных мероприятий.

— Чтобы заказать силовую поддержку — нужно всё время писать в другое ведомство, — объясняет отставной генерал.

— Мне с такими вещами приходилось сталкиваться. Мы прекрасно помним, какая у нас возникала неразбериха при проведении различного рода мероприятий, когда нужно было стремительно и быстро куда-то подскочить силовикам, а у нас их практически и не было.

Справка

Главное управление по противодействию экстремизму образовано в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года. На сегодняшний день в функции ГУПЭ входит всё, что касается преступлений экстремистской направленности и террористической деятельности. Оперативники подразделения следят за хулиганскими и фанатскими группами, скинхедами, анархистами. В функции ГУПЭ входит и наблюдение за мигрантами, приезжающими в Россию, чтобы выявлять тех, кто ведет экстремистскую деятельность.