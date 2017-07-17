Социально ориентированные НКО не могут попасть в реестр исполнителей общественно полезных услуг из-за проблем с получением заключения от профильных федеральных ведомств. Об этом «Известиям» сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова. Хотя реестр формируется уже более полугода, в него пока внесено только 15 НКО — такие цифры в рамках профильного мероприятия в СФ 17 июля озвучил представитель Минюста.

Согласно закону, который вступил в силу с 1 января текущего года, исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально ориентированная НКО, которая на протяжении одного и более года оказывает такие услуги надлежащего качества и при этом не выполняет функции иностранного агента, а также не имеет задолженностей по налогам и сборам. НКО вносятся в реестр сроком на два года, дальше свой статус необходимо переподтвердить. Включение в реестр дает некоммерческим организациям право на получение дополнительных льгот и преференций, в том числе — субсидий из бюджетов разных уровней.

Однако пока формирование реестра идет медленно: с 1 января по 17 июля 2017 года в него было включено только 15 организаций, сообщил директор департамента по делам НКО Министерства юстиции РФ Владимир Титов. Половина из этих организаций — московские.

— Бесспорно, это очень мало, и процедуру признания НКО исполнителем общественно полезных услуг необходимо срочно поменять, — констатировал чиновник.

Для сравнения: сегодня в реестре Минюста России содержатся сведения о 223 761 некоммерческой организации, из них свыше 140 тыс. организаций являются социально ориентированными, пояснил Титов. Однако чтобы войти в реестр исполнителей общественно полезных услуг, организациям необходимо сначала получить подтверждение качества исполняемой услуги в профильном федеральном министерстве, а затем подать эти документы в Минюст, пояснил Владимир Титов. По его словам, у НКО возникают проблемы с тем, чтобы подтвердить качество оказываемых услуг.

В связи с этим Владимир Титов напомнил, что правительство РФ уже подготовило и 5 июля внесло в Госдуму проект закона, предусматривающий наделение органов исполнительной власти субъектов наряду с федеральными министерствами полномочиями по оценке качества услуг социально ориентированных НКО. По мнению чиновника, этот документ «восполняет существенный пробел».

Как рассказала «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, основная проблема включения социально ориентированных НКО в реестр — получение заключения от профильных федеральных ведомств.

— Поэтому мы предлагаем им разработать регламент взаимодействия с НКО до принятия закона, а также создать перечень документов, требуемых для этого, и выложить его на сайте ведомства, — пояснила сенатор.

Людмила Бокова также отметила, что существенным препятствием для развития некоммерческого сектора является отсутствие в регионах независимых институтов поддержки НКО, а также единой системы государственного и статистического учета таких организаций.

— До сих пор весьма сложно отыскать объективную информацию о деятельности НКО: нет норматива о порядке получения государственной услуги в электронном виде в сфере регистрации НКО на едином портале госуслуг. Так что одним принятием закона мы не закроем всех поднятых проблем, — заключила она.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова заметила, что на уровне федеральных министерств предъявляются очень абстрактные и неконкретные требования к НКО — речь идет о том, каким именно образом организации должны подтвердить соответствие оказываемых ими услуг требованиям законодательства.

— Некоммерческие организации просто не понимают, какие документы им необходимо представить, и это — главный камень преткновения. У нас не 15 социально ориентированных НКО, которые могли бы получить этот статус (исполнитель общественно полезных услуг. — «Известия»). Их за ним обратилось больше, но все они не могут получить заключения, так как у них требуют всё новых и новых бумаг, — сказала эксперт.

Елена Тополева-Солдунова предлагает еще до вступления в силу поправок, предлагаемых правительством, облегчить процедуру получения статуса исполнителя общественно полезных услуг для некоммерческих организаций, которые уже оказывают социальные услуги населению.

Зампредседателя Общественной палаты Ярославской области, директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» Елена Исаева рассказала, что в регионе пытались получить статус исполнителя общественно полезных услуг четыре организации. В результате, по ее словам, только одна из них со второй попытки передала все необходимые документы в Минюст. Механизм включения в реестр излишне забюрократизирован, полагает Елена Исаева.

О необходимости дополнительной поддержки некоммерческого сектора в социальной сфере говорил президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года в своем послании Федеральному собранию. Глава государства предложил установить правовой статус «некоммерческая организация — исполнитель общественно полезных услуг» и направлять таким организациям до 10% средств региональных и муниципальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов.