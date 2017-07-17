В работе международной выставки «Иннопром-2017» приняли участие более 600 компаний из 20 стран мира, 95 государств направили на выставку свои торгово-промышленные делегации.

Всего за четыре дня было выдано более 50 тыс. бейджей, сообщили в пресс-центре «Иннопром-2017».

Участниками выставки в этом году стали крупнейшие международные и российские производители, такие как FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, Холдинг «Швабе», Российский экспортный центр, Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Касперский и другие.

Международная выставка «Иннопром-2017» прошла в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

В 2018 году темой выстаки будет «Цифровое производство» (Digital production). В качестве страны-партнера выступит Республика Корея.