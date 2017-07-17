Компания Ruby Life Inc (прежнее название Avid Life Media), которой принадлежит Ashley Madison (сайт знакомств для желающих изменить своей второй половине), выплатит бывшим клиентам-американцам свыше $11 млн за утечку их персональных данных.

Причиной утечки в 2015 году стала хакерская атака на серверы, которые канадская компания использовала для хранения информации о пользователях нескольких принадлежащих ей сайтов знакомств. В общей сложности взломщики получили доступ к конфиденциальным сведениям, касающимся 37 млн человек. Часть этих сведений они обнародовали в интернете в качестве доказательства успешности взлома.

Разгоревшийся скандал открыл много неприятных подробностей, связанных с функционированием Ashley Madison. Например, хакеры вскрыли обман администрации сайта, которая взимала плату в размере $19 с каждого пользователя, желающего удалить свой аккаунт, хотя впоследствии данные так и не удалялись.

Более того, компания— владелица сайта знакомств хранила сведения о банковских картах, которые клиенты использовали для оплаты различных услуг (хотя в оферте сервиса гарантировалось, что эти данные нигде не фиксируются). Также сохранялись настоящие имена пользователей и их адреса.

Хакеры заявили, что свыше 15 тыс. адресов клиентов Ashley Madison вообще хранились на военных и правительственных серверах, где могли использоваться без ведома граждан.

По следам этого грандиозного скандала по меньшей мере два человека покончили с собой, не выдержав стресса, связанного с разоблачением их супружеских измен. По сути дела, сам факт регистрации пользователя на сайте Ashley Madison можно было расценивать как доказательство адюльтера, ведь девиз этого интернет-сервиса гласит: «Жизнь коротка, заведи интрижку!».

Многие клиенты сайта подали гражданские иски с требованием компенсации нанесенного им морального ущерба и нарушения условий пользовательского соглашения. В результате Ruby Life Inc согласилась мирно урегулировать конфликт, удовлетворив материальные претензии истцов.

Кроме того, в процессе расследования деятельности сайта выяснилось, что администрация использовала фиктивные женские аккаунты для привлечения пользователей-мужчин.