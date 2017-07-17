ЦБ РФ с волнением наблюдает за ситуацией вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) и решением банков покинуть это объединение, однако регулятор не собирается вмешиваться в конфликт, заявил зампред Банка России Василий Поздышев.

В эфире телеканала «Россия 24» зампред сказал, что не считает корректным даже как-либо комментировать сложившуюся ситуацию, так как конфликт развивается на уровне банков.

«Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта, переживает за его результат. Тем не менее регулятор, не являющийся членом ни одной из ассоциаций по определению, не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций», — сказал Поздышев.

Напомним, в понедельник АРБ решили покинуть Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк. В кредитных организациях мотивировали это решение несогласием с политикой ассоциации в сфере деятельности ЦБ по очищению банковского сектора.

Позднее в Альфа-банке сообщили, что банкиры уже ведут обсуждение перспектив создания более «прозрачного и легкого» объединения, которое станет альтернативой АРБ.