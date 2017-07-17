Аналитики Банка России подготовили традиционный обзор «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», в котором охарактеризовали ситуацию, сложившуюся в отечественной экономике в минувшем месяце.

В докладе говорится, что зафиксированное в июне ослабление российской валюты обусловлено рядом внешних факторов, включая снижение цен на нефть и геополитическую напряженность, пишет «Газета.ру».

По мнению авторов обзора, главная причина снижения курса рубля — это «значительное снижение нефтяных котировок до уровней, предшествовавших заключению соглашения ОПЕК, на фоне увеличения добычи в Ливии и Нигерии, отсутствия прогресса в снижении запасов, а также признаков ослабления спроса».

Еще одним немаловажным фактором, обусловившим изменение рублевого курса, стало ухудшение ситуации в зоне сирийского конфликта и слушания по законопроекту о расширении антироссийских санкций в американском сенате.

«В этих условиях росли котировки CDS на российский суверенный долг, а нерезиденты активно выходили из российских активов», — отметили авторы доклада.

Они пришли к выводу о том, что в июле волатильность рубля продолжает оставаться на довольно низком уровне — «вблизи средних значений за 2017 год».

Напомним, газета Financial Times в конце июня назвала рубль рекордсменом по скорости падения курса среди валют развивающихся стран в мае 2017 года.