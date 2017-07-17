Для строительства лыжно-биатлонного комплекса «Костомукша» в Карелии требуется 100 млн рублей. Первый этап строительства — тир и часть трассы — уже выполнен за счет средств Министерства спорта России, республики и Костомукшского городского округа, объекты введены в эксплуатацию в 2015 году.

Сейчас на очереди второй этап — строительство спортивно-технологического корпуса для тренеров и спортсменов. В нем будут располагаться помещения для подготовки лыж и хранения оружия. Также предполагается медико-восстановительный центр. Как сообщает ИА «Карелinform», планируется двухэтажное здание из двух корпусов.

Следующим этапом планируется увеличить лыжную трассу с 2,5 км сначала до 5 км, а затем еще больше. Кроме того, необходимо возвести информационное табло, трибуны для зрителей и специальный корпус, в котором расположится конференц-зал для комментаторов и судей.

Проектную документацию можно разработать уже до конца года, если найти должное финансирование, а вот на само строительство необходимо 100 млн рублей. Местоположение Костомукши выгодно для развития зимних видов спорта, к тому же близкое расположение к ней Финляндии позволяет надеяться на проведение совместных соревнований самого высокого уровня.