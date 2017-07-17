Подозреваемым в убийстве россиянина Артема Зиберова в США предъявили обвинения, сообщили в офисе прокурора штата Мэриленд.

По данным представителя офиса, по делу об убийстве Зиберова проходят три человека, которых арестовала полиция округа Монтгомери. По ее словам, пока преждевременно говорить о том, виновны они или нет.

«Я могу сказать, что трем подозреваемым были предъявлены обвинения, и сейчас мы определяем дату начала процесса», — сказала представитель офиса прокурора. Она добавила, что заседание по планированию процесса пройдет в пятницу.

Напомним, 5 июня в США были убиты 18-летний россиянин Артем Зиберов и его друг 17-летний Шади Наджар. Убийство подростков произошло в пригороде Вашингтона. По подозрению в совершении преступления были задержаны 19-летний Роджер Гарсия, его брат и их друг Хосе Каналес-Янес.