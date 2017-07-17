Архангельская администрация по требованию региональной прокуратуры отменила разрешение на реконструкцию нежилого здания по адресу: проспект Ломоносова, дом 175, корпус 1.

По данным прокуратуры, здание бывшей трансформаторной будки и земельный участок недалеко от жилого дома в 2008 и 2013 годах были оформлены на физических лиц. Как сообщает News29.Ru, они запросили разрешение на реконструкцию здания под офисы.

Несмотря на то что разрешение было выдано только на реконструкцию, трансформаторную будку снесли, а на ее месте началось строительство нового здания. Данный факт противоречит действующему законодательству и имеющемуся у физических лиц разрешению. Заместителю главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам прокуратурой города было предписано устранить нарушения, что привело к отмене разрешения на реконструкцию объекта.