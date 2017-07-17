Жительнице Ставрополя вернули двоих детей, которых отказывался отдавать бывший супруг женщины. Об этом сообщает УФССП РФ по Ставропольскому краю.

После развода супругов мужчина увез 10-летнюю дочь и 3-летнего сына, после чего мать детей обратилась в суд, чтобы вернуть детей. Позднее женщине стало известно о приезде бывшего мужа к матери, в связи с чем она обратилась к приставам. Как сообщает NewsTracker, после беседы с ними бабушка вернула внучку матери, а сына мужчина отдавать отказался. В отдел судебных приставов на следующий день ребенка привел знакомый бывшего мужа ставропольчанки и передал ребенка матери.