Осенью нынешнего года — в сентябре или октябре — Великобритания и Европейский союз обнародуют свои совместные предложения по реформированию правил членства во Всемирной торговой организации (ВТО), передает Reuters со ссылкой на анонимный источник в ЕС.

По его словам, в настоящее время Лондон и Брюссель обсуждают аспекты распределения обязательств в торговых спорах, включая и судебные тяжбы ВТО с Соединенными Штатами по субсидиям компании — производителю самолетов Airbus.

«Мы ведем переговоры с Соединенным Королевством о совместном подходе по этому вопросу», — признал источник на условиях анонимности.

Он пояснил, что, по его мнению, Великобритании представляется важным закончить обсуждение новых условий членства в ВТО до того, как процедура Brexit (выхода страны из Европейского союза) официально состоится.

Напомним, сегодня, 17 июля, в Брюсселе стартовал второй раунд переговоров между Великобританией и ЕС, в котором принимают участие полсотни экспертов, специальный британский министр по Brexit Дэвид Дэвис и главный европейский переговорщик Мишель Барнье. К этому этапу стороны подошли с договоренностью о том, что они сначала «уладят развод» и только потом приступят к обсуждению нюансов своих дальнейших отношений.

Тем не менее с переговоров уже поступают тревожные известия. В частности, по неподтвержденным данным, британское правительство настаивает на выходе из договора по открытому небу, основанного на постановлениях Европейского суда. Если его требование будет выполнено, авиасообщение между странами ЕС и США будет серьезно нарушено и авиакомпаниям придется аннулировать заранее приобретенные пассажирами билеты на лето 2019 года.

На этой и других негативных новостях из Брюсселя британский фунт, который ранее демонстрировал 10-месячный максимум, упал в цене относительно доллара. Руководитель валютной стратегии в лондонском отделении Toronto Dominion Bank Нед Румпельтин прогнозирует, что к концу текущего квартала британская валюта упадет до 1,26 фунта за доллар США.