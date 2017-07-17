Импортозамещающий тепличный комплекс по производству культивируемых шампиньонов построен в Пашковском сельсовете Курского района Курской области. Проект компании «Грибная радуга» стоит 1,2 млрд рублей.

На предприятии установлено современное оборудование, создано 248 рабочих мест. Объем выращенных шампиньонов на первом этапе составит порядка 4 тыс. т в год. С середины 2014 года на этот вид продукции введено ограничение поставок по импорту.

Как пишет «Курская правда», на ближайшие годы господдержка данного направления не предусмотрена. Однако Минсельхоз уже подготовил предложения о включении тепличного производства грибов в перечень возмещения прямых затрат. В Курской области инвесторы проектов по производству грибов и трюфелей могут получить льготы по налогу на имущество.