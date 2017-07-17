Поправка о расширении понятия «носитель русского языка» не будет рассматриваться на заседании Госдумы, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, дело в том, что поправка не была согласована всеми заинтересованными сторонами.

По его словам, этот вопрос нужно согласовывать с миграционными органами и другими ветвями исполнительной власти.

Поправка расширяет понятие «носитель русского языка» за счет соотечественников, которые имели родственников на территории бывшего СССР или бывшей Российской империи (сейчас только территория РФ).