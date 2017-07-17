Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник приговорил экс-руководителя расформированного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталия Быкова к семи годам лишения свободы.

Помимо этого, суд обязал Быкова выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей и лишил его специального звания генерал-майора полиции, сообщает ТАСС.

Быкова и четверых его подчиненных обвиняют в хищении 19 млн рублей под видом премий, а также попытке присвоить 20 построенных для полицейских квартир при упразднении управления в 2014 году.

Главное управление МВД по СЗФО было расформировано вместе с другими окружными управлениями в 2014 году. По версии следствия, после этого его бывшие чиновники, не имея полномочий распоряжаться вверенным имуществом, зарегистрировали задним числом документы, на основании которых 32-м экс-сотрудникам была выплачена премия на сумму более 19 млн рублей.

Кроме того, при ликвидации управления Быков также пытался незаконно оформить на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских.