Ряд банков РФ начали обсуждение перспектив создания в стране нового банковского объединения, которое стало бы альтернативой Ассоциации российских банков (АРБ), заявил зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Он отметил, что выход из АРБ ряда крупных российских банков стал свидетельством кризиса, давно назревшего в этой организации. По словам Сенина, взаимодействие между финансовыми учреждениями должно осуществляться на новых принципах, а не в рамках «забюрократизированной, не поддающейся управлению машины».

«Вопрос об изменении формата взаимодействия между банками, в том числе о перспективах создания нового банковского объединения, находится в стадии обсуждения», — сказал Сенин «РИА Новости».

По его словам, банковской сфере России сегодня необходимо легкое объединение с прозрачной структурой, в которой будет учитываться голос каждой кредитной организации. Сенин также рассказал, что вопросы к деятельности АРБ у банков возникают уже не первый год.

Поэтому, продолжил зампред правления Альфа-банка, замена руководства АБР ничего бы не дала, так как необходимы структурные реформы. По его словам, вопрос о взаимодействии банков после выхода из АРБ также находится в стадии рассмотрения.

Напомним, в понедельник сразу восемь крупнейших банков объявили о выходе из АРБ. Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Бинбанк заявили о несогласии с политикой ассоциации в области деятельности ЦБ по очищению банковского сектора.