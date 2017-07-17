В Аргызском районе в реке Иж недалеко от деревни Иж-Байки утонули 32-летний мужчина и его 10-летний сын. Поиски погибших продолжаются.

О ЧП стало известно 16 июля в результате вызова на единый номер экстренных служб. По предварительным данным, мужчина перевозил на другой берег сыновей на своей спине. Одного из мальчиков он перевез через реку и вернулся за вторым. Как сообщает ИА «Татар-информ», оба неожиданно скрылись из виду в воде.

На месте происшествия был очевидец, который попытался спасти тонущих людей. Однако из-за сильного течения ему не удалось этого сделать. Сейчас на месте трагедии спасателями проводятся поисковые работы. Уже обследовано почти 1000 кв. м акватории реки, но тела до сих пор не обнаружены.