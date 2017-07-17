Сотрудники правоохранительных органов Горно-Алтайска разыскивают злоумышленника, похитившего у пенсионерки 30 тыс. руб. с карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

По данным следствия, мошенник несколько раз звонил 79-летней женщине по телефону и под разными предлогами выведывал у нее данные банковской карты, номер счета, цифры на обратной стороне карты. Запутав пенсионерку разными вопросами и усыпив ее бдительность, злоумышленник узнал все персональные данные карты женщины. С их помощью он сумел подключить услугу Сбербанк Онлайн к своему телефону, после чего похитил все находящиеся на карте пенсионерки денежные средства, сообщает altapress.ru.

Оперативники устанавливают личность мошенника.