Власти Пензенской области ведут переговоры с промышленно-строительной группой «Ташир», которая предложила построить частный медицинский центр. Возможно, он появится на территории онкологического центра.

Проект нужен региону, так как больнице не хватает площадей, передает ИА «Пенза-Пресс». Несмотря на частные инвестиции, в учреждении смогут получать помощь граждане по линии Фонда обязательного медицинского страхования.

Областной минздрав намерен подготовить предложение для компании «Ташир». Инвестор обещает оснастить центр современным оборудованием. Около 15% врачей будут иностранцами.