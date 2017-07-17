В результате перестрелки между свадебным кортежем и охраной замглавы исполнительной власти Афганистана в Кабуле погибла невеста, сообщили местные СМИ.

По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье. Во время движения свадебного кортежа сопровождавшие жениха и невесту вооруженные люди открыли огонь в воздух. В это время кортеж проезжал резиденцию второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика.

Охрана здания увидела стреляющих людей и открыла по ним огонь. В результате стрельбы была убита невеста, еще четыре человека были ранены. Полиция начала расследование происшествия, были задержаны четыре человека, в том числе оба охранника резиденции. Пока не установлено, кто именно застрелил девушку.