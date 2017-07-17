25-летняя жительница Казани с 2-месячным опытом вождения спровоцировала смертельное ДТП на трассе Казань–Оренбург в Чистопольском районе Татарстана.

16 июля днем, по предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Chevrolet решила пойти на обгон, но не смогла справиться с управлением и перевернулась, сообщает ProKazan.ru.

В результате аварии отец девушки скончался на месте, ее сестра умерла в медучреждении. Также среди пострадавших оказались пятилетний мальчик и пенсионер с травмами различной степени тяжести. Водитель Chevrolet была отпущена домой после оказания медицинской помощи на месте аварии.