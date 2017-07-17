Администрация национального парка «Куршская коса» обратилась к жителям Калининграда с просьбой заготовить корма для диких животных. В частности, есть необходимость в рябиновых вениках.

Парку уже помогли студенты Московского технологического университета. В рамках экологической экспедиции, которая проходила с 6 по 14 июля, волонтеры из столицы навязали около тысячи веников для подкормки копытных и заполнили ими специальные навесы.

Однако, как сказали ресурсу «Клопс.Ru» в администрации парка, до осени нужно успеть выполнить вторую половину плана.

Необходимость заготовки кормов специалисты объясняют тем, что зимой в отличие от лета зелень опадает и копытным нечего есть. Навесы оказываются для них настоящим спасением, поскольку этот единственный способ подкормиться.