В городской стоматологической поликлинике подмосковного Наро-Фоминска возник серьезный конфликт между пациенткой и врачом. Женщина написала на медика заявление в полицию, утверждая, что он избил ее прямо на приеме. В свою очередь, сотрудник медучреждения обвиняет ее в причинении морального ущерба и также обратился в правоохранительный органы.

По версии потерпевшей, она оказалась в кресле стоматолога с жалобой на зубную боль. Когда специалист поставил ей обезболивающий укол, она отказалась от лечения. В ответ на это он ее избил. Медсестры в тот момент в кабинете не было, но она слышала крик: «Спасите! Убивают!»

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», у женщины зафиксирован ушиб на лице под левым глазом. Предстоит судебно-медицинская экспертиза. В поликлинике началось внутреннее служебное расследование. Стоматолог отрицает все обвинения и после скандала ушел на больничный.