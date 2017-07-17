Анонимный источник в структурах госбезопасности Германии рассказал журналистам, что в последнее время Национальная разведывательная организация Турции постоянно пытается внедрить своих агентов-осведомителей в ряды сотрудников Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведки).

По словам источника, с «подсадными утками» немецкие спецслужбы сталкивались в процессе отбора кандидатов на работу, пишет газета Die Welt.

«В ряде случаев они добивались права на работу в отделах для сотрудников, владеющих турецким языком, а также по другим направлениям», — цитирует немецкое издание ТАСС.

По словам источника газеты, некоторые претенденты раскалывались прямо при проведении проверки, признавая, что ранее вступали в контакт с сотрудниками турецкой разведки, которые предпринимали попытки их завербовать.

Ранее немецкая контрразведка обнародовала доклад о том, какие иностранные государства наиболее активно ведут разведывательную деятельность на территории Германии. В лидерах списка оказались Россия, Китай и Иран, которых авторы документа назвали «основными игроками в области шпионажа, направленного против ФРГ».

При этом относительно РФ в докладе было указано, что ее разведывательная работа в Германии преимущественно фокусировалась на исследовании обостренных отношений между Евросоюзом и Турцией.