Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф пытался помочь пострадавшему от рук грабителей туристу в Лондоне. Об этом сообщает сайт Evening Standard.

Инцидент произошел в районе Челси британской столицы. Двое злоумышленников на мопеде отобрали у туриста сумку элитного бренда и нанесли удар тому по лицу. Один из свидетелей попытался догнать преступников на автомобиле, однако тем удалось скрыться. По словам очевидцев, звезда фильмов о юном волшебнике был готов оказать помощь пострадавшему. Агент британского актера подтвердила факт присутствия Рэдклиффа на месте происшествия, однако комментировать его участие в инциденте отказалась. В полиции Лондона подтвердили факт ограбления, однако на данный момент арестов не проводилось, сообщает телеканал «360».