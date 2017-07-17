В дневные часы будут разведены четыре моста в Санкт-Петербурге. Это произойдет впервые в истории города в рамках подготовки и проведения военно-морского парада к Дню ВМФ.

Как сообщает «Санкт-Петербург.Ру», речь идет о Благовещенском, Дворцовом, Литейном и Троицком мостах. Основная нагрузка на транспортный комплекс придется как раз на 28 июля. В период разведения мостов в дневные часы проезд по Центральному участку ЗСД сделают бесплатным.

Между тем сегодня на морской парад в Петербург вышли боевые корабли Северного флота. Переход в Кронштадт начали атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетоносец «Дмитрий Донской».

В параде также будут участвовать ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Сам парад состоится в День ВМФ, 30 июля.