Из федерального бюджета на развитие санавиации в Амурской области направят 116,4 млн рублей. Еще 13,5 млн рублей на реализацию проекта поступит в этом году из региональной казны.

Завершены аукционы на закупку авиационной услуги для оказания скорой специализированной медицинской помощи населению области с применением воздушных судов. С 1 июля начались полеты.

Только за первые 12 дней было осуществлено шесть вылетов санитарной авиации в Сковородино, Зею, Новокиевский Увал и Февральск, пишет ИА «Амур.инфо». Теперь в регионе есть возможность при необходимости поднять в небо одновременно три воздушных борта. Благодаря этому уже сейчас возросла доступность оказания медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.