Следственный комитет России по Челябинской области выясняет обстоятельства смерти полугодовалого мальчика в Троицке. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не найдено.

По предварительным данным, мальчика обнаружила мать 15 июля в ночное время. СУ СК региона начало доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Сейчас с помощью судебно-медицинской экспертизы выясняют причину смерти малыша. Ранее, 13 июля, в Красноармейском районе в одном из частных домов мать обнаружила мертвым своего годовалого сына, проснувшись утром. Как стало известно, у малыша были заболевания дыхательных органов.