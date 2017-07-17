Протечка крыши в здании Госдумы, образовавшаяся в зале пленарных заседаний из-за сильного дождя 14 июля, устранена. Об этом рассказала в понедельник глава комитета по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Ольга Савастьянова.

По словам депутата, сейчас зал пленарных заседаний приведен в рабочее состояние, сообщает «ТВ Центр».

Напомним, крыша в здании Госдумы протекла в минувшую пятницу во время выступления депутата Ирины Яровой. Это произошло из-за сильного ливня, обрушившегося в тот день на столицу. Депутатам пришлось прервать заседание.