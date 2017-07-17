Социальная сеть «Одноклассники» запустила счетчик просмотров публикаций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Счетчик просмотров пользовательских постов находится под каждой записью и доступен только для автора, сообщает «Газета.Ру». Функция в настоящее время доступна только в веб-версии соцсети, однако позже она станет активной в мобильной версии «Одноклассников», а также в приложениях для iOS и Android. Отмечается, что статистика будет учитывать просмотры со всех платформ.