Молодежка московского «Динамо» в домашней встрече разгромила сверстников из столичного «Спартака» со счетом 5:2.

У бело-голубых забитыми мячами отличились защитник Роман Евгеньев (18-я минута встречи), полузащитник Максим Кузьмин (59-я) и нападающий Николай Обольский (20-я, 25-я, 81-я), оформивший хет-трик в этом матче.

У красно-белых авторами забитых мячей стали нападающий Егор Никулин (16-я) и полузащитник Илья Мазуров (36-я).

Матч основных составов команд состоится завтра в 19:30 мск на «Арене Химки».

Во втором туре молодежного первенства России «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Уфой», а «Динамо» в тот же день на своем поле встретится с «Уралом».