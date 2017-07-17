В Коми сокращается численность белок. Причина — неурожай шишек. Такой вывод содержится в докладе о состоянии окружающей среды в республике.

Как подсчитали исследователи, с 2013 года количество белок сократилось на треть. Фиксируется также спад численности боровой дичи. Речь идет о тетеревах (их стало меньше на 13%), глухарях (на 17%) и рябчиках (на 22%). Рост численности зайца-беляка приостановился.

А вот количество лис и куниц, а также лосей с предыдущего года не изменилось. Лоси мигрируют в северные районы республики. Бурых медведей в Коми тоже меньше за последние годы не стало.

Численность рыси и росомах увеличивается, хотя до этого момента считалось, что год от года их становится всё меньше.

Тот же вывод эксперты делают и по поводу волков. Рост количества этих животных составляет 17%. Миграция этих хищников продолжается дальше на север. А пришли они, как предполагается, из Пермского края, Кировской и Архангельской областей, передает ИА FlashNord.