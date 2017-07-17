Девять человек госпитализированы в результате задымления в нью-йоркском метро. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел утром в понедельник, 17 июля, около 7.25 по местному времени в северной части округа Манхэттен. Дым от пожара спустился в метро, в результате чего движение поездов было приостановлено. Один из поездов с пассажирами находился в тоннеле в момент отключения электроэнергии. Люди провели около часа в задымленном пространстве, после чего были госпитализированы с легкими повреждениями дыхательных путей. Их жизням ничто не угрожает, сообщает «РИА Новости».