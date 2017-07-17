Сотрудники Богучанской ГЭС помогли получить согласие администрации заповедника «Роев ручей» на передачу новорожденного лосенка. Животное обнаружили в дачном массиве.

Месячную лосиху, запуганную бродячими собаками, в дачном массиве рядом с Кодинском нашли пенсионеры. Граждане обратились в правоохранительные органы и на Богучанскую ГЭС с просьбой помочь определить животное в зоопарк, сообщает «Наш Красноярский край».

По словам обнаруживших лосиху пенсионеров, она была крайне ослаблена. Животное отпаивали молоком несколько раз в день. После того как сотрудники ГЭС помогли договориться с администрацией заповедника, министерство природных ресурсов оформило для передачи животного необходимые документы.

Транспорт для перевозки лосихи в зоопарк предоставила администрация Кежемского района. Сейчас ее поместили в карантинную зону в «Роевом ручье», а в общий вольер животное поместят сразу после осмотра и прививок. В память о месте рождения малышку назвали Ангарой.