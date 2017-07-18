Освобождение Варшавы: поход Красной армии
Советская самоходная артиллерийская установка (САУ) СУ-76М с пехотинцами на броне
Город Белосток освобожден 27 июля 1944 года войсками 2-го Белорусского фронта в ходе Белостокской операции. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей
Жители Варшавы и бойцы Красной армии, 1945 год
Советские артиллеристы у стен замка в Кракове, Польша, 1945 год
Узники лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии, январь 1945 года
Бойцы Красной армии переплывают на западный берег Вислы, 1944 год
Конная артиллерия Красной армии проходит у стен Вавеля в Кракове