Депутат Государственной думы Антон Гетта, который отвечает за координацию проекта «За честные закупки» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ), «отреагировал на негодование общества» в связи с дорогостоящей свадьбой дочери красноярской судьи Елены Хахалевой.

Народный избранник направил запросы на проверку данных об этом празднике и потраченных на его проведение средствах в Генеральную прокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

В запросах указано на необходимость проверить, в частности, соответствие между затратами на свадьбу и задекларированными доходами судьи Хахалевой.

Комментируя скандальную историю, активно обсуждаемую в СМИ, Гетта пообещал вместе с коллегами по Госдуме проработать вопрос о внесении поправок в закон «О противодействии коррупции», чтобы обязать госслужащих декларировать не только имущество, но и оплачиваемые услуги.

Депутат напомнил, что в соответствии с действующим российским законодательством все объекты имущества госслужащих, приобретенные на средства, легальность происхождения которых чиновник не может доказать, изымаются в пользу государства.

«Поскольку там никак не прописать услуги оплачиваемые — как вернуть выступление Баскова, к примеру? Но мы будем думать в том числе и над законом, чтобы такие вещи фиксировались», — пообещал Антон Гетта.

Как ранее сообщали «Известия», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле проявили внимание к скандалу вокруг «многомиллионной» свадьбы дочери кубанской судьи, однако оценку ситуации должны осуществлять проверяющие органы. О намерении организовать подобную проверку уже заявил представитель краснодарского отделения ОНФ.